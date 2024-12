Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Windischleuba: Unbekannte Täter trieben gestern (08.12.2024, nach 14:00 Uhr ihr Unwesen im Fünfminutenweg in Windischleuba. Demnach versuchten sich diese gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände zu verschaffen, scheiterten jedoch am Ende und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Altenburg übernahm die Ermittlungen dazu (Bezugsnummer 0316937/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell