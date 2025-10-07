Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfallverursacher fährt weiter

Nicht um den Schaden kümmerte sich am Montag ein Lasterfahrer in Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr in der St Vitus Straße. Eine 39-Jährige hörte einen dumpfen Schlag auf der Straße. Beim Blick nach draußen, konnte sie jedoch nichts feststellen. Erst als sie gegen 9 Uhr wegfahren wollte, bemerkte sie den Schaden an ihrem Ford Fiesta. Der stand am Straßenrand und hatte massive Schäden auf der Fahrzeugseite. Vom Schadensbild fuhr ein Laster an dem Auto vorbei und beschädigte es. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden und fuhr weiter. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

