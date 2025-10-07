PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Container aufgebrochen
Einbrecher trieben die vergangenen Tag ihr Unwesen auf einer Baustelle in Göppingen.

Ulm (ots)

An der Leonhard-Weiss-Straße befindet sich eine Baustelle. Dort stehen mehrere Baucontainer. Das verlängerte Wochenende nutzten Einbrecher und brachen zwischen Donnerstag und Montag in drei Container ein. Dort fanden sie ein Handy und nahmen es mit. Der Sachschaden dürfte an den drei aufgebrochenen Türen dann doch höher ausgefallen sein, als die Beute. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 1931937 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren