POL-UL: (GP) Göppingen - Container aufgebrochen

Einbrecher trieben die vergangenen Tag ihr Unwesen auf einer Baustelle in Göppingen.

Ulm (ots)

An der Leonhard-Weiss-Straße befindet sich eine Baustelle. Dort stehen mehrere Baucontainer. Das verlängerte Wochenende nutzten Einbrecher und brachen zwischen Donnerstag und Montag in drei Container ein. Dort fanden sie ein Handy und nahmen es mit. Der Sachschaden dürfte an den drei aufgebrochenen Türen dann doch höher ausgefallen sein, als die Beute. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 1931937 (BK)

