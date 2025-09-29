Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb am frühen Sonntag (28.09.2025) im Bietigheimer Wohngebiet "Buch" sein Unwesen. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in einen Imbiss in der Buchstraße. Im Inneren hebelte der Täter mehrere Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten auf. Aus einem der Spielautomaten entwendete er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Der Täter war mutmaßlich mit einer hellen Jacke, hellen Schuhen sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell