Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte beschädigen Parkautomaten

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (28.09.2025) zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr an einem Parkautomaten auf dem Rathausplatz in Ludwigsburg. Die Täter beschädigten mit einem bislang unbekannten Gegenstand das Display des Bezahlautomaten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

