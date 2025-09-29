PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (27.09.2025) 09:30 Uhr und Sonntag (28.09.2025) 16:00 Uhr einen in der Hohenstaufenstraße in Möglingen abgestellten Motorroller der Marke Piaggio. Der Motorroller war auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt gewesen und hatte einen Wert von rund 1.500 Euro. Beim Abtransport stießen die Unbekannten mit dem Zweirad mutmaßlich gegen einen daneben geparkten Kia. An dem Kia entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg unter Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

