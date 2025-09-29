Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Aidlingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (26.09.2025) zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr im Forchenweg in Aidlingen. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Rangieren mit einem geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Sindelfingen die Tel. 07031 697-0 sowie die E-Mail-Adresse sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell