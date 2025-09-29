POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - Mit einem dreisten Trick bestahl ein noch unbekannter Täter am Samstag (27.09.2025) eine Seniorin im nordwestlichen Teil von Hemmingen. Gegen 17.00 Uhr klingelte der Mann gemeinsam mit einem etwa sechs Jahre alten Jungen an der Tür der Seniorin und bat darum, einen 200-Euro-Schein in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Nachdem die Frau darauf eingegangen war und das Duo hereingebeten hatte, ...

mehr