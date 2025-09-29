POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz
Ludwigsburg (ots)
Am Samstag (27.09.2025) zwischen 10:45 Uhr und 11:10 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Discounter-Parkplatz in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen geparkten Nissan. Hierbei wurde dessen Fahrzeugheck beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
