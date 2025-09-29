Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter zersticht Pkw-Reifen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter zerstach zwischen Samstag (27.09.2025), 15.30 Uhr und Sonntag (28.09.2025), 00.20 Uhr Reifen von drei auf einem Firmenparkplatz in der Hewlett-Packard-Straße in Böblingen geparkten Pkws. An den Fahrzeugen der Hersteller Audi, VW und Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 1.100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell