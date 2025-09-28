PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen, B27/Gröninger Weg- Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich fordert eine verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstag-Nachmittag ereignete sich gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße (B27) zum Gröninger Weg. Der 73-jährige Fahrer eines VW Tiguan verwechselte im Baustellenbereich mutmaßlich die Ampelschaltungen, woraufhin er bei für ihn geltendem Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. In der Folge kollidierte er mit der ordnungsgemäß fahrenden und vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Fahrerin eines Opel Mokka X. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 18.000 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim (Tel.: 071424050) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

