Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Grafenau/Dätzingen (L1182

L1183): Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) kam es gegen 14:34 Uhr an der Einmündung Dätzinger Straße (L1182) und Döffinger Straße (L1183) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 67 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz ML befuhr die L1182 von Darmsheim kommend und wollte an der Einmündung Döffinger Straße nach links Richtung Dätzingen abbiegen. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen 59 Jahre alten Kradlenker, der mit seiner Suzuki von Schafhausen Richtung Döffingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 59-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, denen er trotz der schnellen Hilfe von Ersthelfern und des Rettungsdienstes wenig später an der Unfallstelle erlag. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Der Führerschein des 67-jährigen Pkw-Lenkers wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die L1182 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Straßenreinigung für ca. vier Stunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell