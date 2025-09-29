Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 24-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags befindet sich ein 24 Jahre alter Mann seit Freitag (26.09.2025) in Untersuchungshaft.

Der 24-Jährige soll in der Nacht zum Freitag gegen 00.30 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Täter zunächst gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen eingedrungen sein. Anschließend sollen die beiden in die Wohnung eines 34-Jährigen sowie dessen Schlafzimmer gestürmt sein. Dort sollen die beiden den 34-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben, ehe sie die Flucht ergriffen. Auch ein Mitbewohner des Geschädigten wurde mutmaßlich durch Schläge leicht verletzt. Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 24 Jahre alte Tatverdächtige konnte im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach dem zweiten Täter wird derzeit noch gefahndet.

Hintergrund der Tat dürften persönliche Streitigkeiten gewesen sein. Bereits am Vortag soll es zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer ebenfalls in Neckarweihingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher der 24-Jährige Stichverletzungen mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand erlitten hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 24-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft noch am Freitag (26.09.2025) einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, setzte diesen in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell