Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Münster: Nach Raubüberfall in Münster-Handorf Ende Juni - gestohlener Pkw in Haltern am See aufgefunden - wer kann Hinweise dazu geben?

Recklinghausen (ots)

In Münster überfielen drei bislang unbekannte Täter im vergangenen Monat die Bewohner eines Einfamilienhauses. Danach nahmen sie unter anderem deren Auto mit. Das Fahrzeug wurde jetzt in Haltern am See aufgefunden. Die Polizei in Münster bittet um Zeugenhinweise.

Die komplette Pressemeldung der Polizei Münster finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6070079

