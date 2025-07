Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Café und Restaurant - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Café in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in das Geschäft indem sie eine Seitentür aufhebelten. Im Café rissen die Täter einen massiven Wandtresor aus seiner Verankerung und hoben diesen auf einen Rollwagen. Letztlich ließen die Täter den Tresor aus unbekannten Gründen vor Ort zurück. Nach ersten Einschätzungen wurde auch ansonsten nichts entwendet. Ein Zeuge beobachtete gegen 2:40 Uhr drei maskierte Personen, die sich in Tatortnähe aufhielten. Die Personen liefen in Richtung Ehlingstraße. Eine der Personen hatte ein Brecheisen oder ähnliches Werkzeug in der Hand gehalten. Alle drei trugen Rucksäcke.

In der selben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Restaurant an der Bochumer Straße. Hier bohrten die Täter das Schloss einer Hintertür des Restaurants auf und verschafften sich so Zutritt. Im weiteren Verlauf brachen die Täter Spielautomaten und eine Kasse auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

In den beiden genannten Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

