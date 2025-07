Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Gebäude des Freibades an der Nesselrodestraße eingebrochen. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt, auf welchem Weg die Täter in das Gebäude gelangt sind. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie einen Tresor mit Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

