POL-RE: Gladbeck: Mann überfällt Kiosk und flüchtet mit Beute

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Café in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in das Geschäft indem sie eine Seitentür aufhebelten. Im Café rissen die Täter einen massiven Wandtresor aus seiner Verankerung und hoben diesen auf einen Rollwagen. Letztlich ließen die Täter den Tresor aus unbekannten Gründen ...

