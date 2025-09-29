Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einem dreisten Trick bestahl ein noch unbekannter Täter am Samstag (27.09.2025) eine Seniorin im nordwestlichen Teil von Hemmingen.

Gegen 17.00 Uhr klingelte der Mann gemeinsam mit einem etwa sechs Jahre alten Jungen an der Tür der Seniorin und bat darum, einen 200-Euro-Schein in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Nachdem die Frau darauf eingegangen war und das Duo hereingebeten hatte, verwickelte der Mann sie in ein Gespräch. Er lud die gutgläubige Frau zum anstehenden Geburtstag seiner Frau ein und bat um eine Leihgabe von 100 Euro. Diese übergab die Seniorin ihm. Anschließend bat er sie darum, das Geschenk für seine Frau, ein Goldarmband, in einem Schließfach zu verwahren. Auch dieser Bitte kam die Geschädigte nach. Nachdem der Unbekannte und das Kind die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte sie fest, dass Bargeld aus ihrem Schließfach fehlt und das Goldarmband darin nicht zu finden war.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten, ca. 190 cm großen Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben. Er hat schwarzes Haar und eine südländische Erscheinung. Der etwa sechs Jahre alte Junge hat ebenfalls schwarze Haare.

Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

