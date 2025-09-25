PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Mainz (ots)

Eine bisher unbekannte Person hat in der Nacht vom 22.09.2025 auf den 23.09.2025 an fünf parkenden Fahrzeugen in der Gaustraße, Fahrtrichtung Am Gautor, die vorderen rechten Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Alle Fahrzeuge konnten somit nicht mehr genutzt werden. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf etwa 1200EUR geschätzt.

Daher bittet die Polizeiinspektion Mainz 1 um Ihre Mithilfe. Falls Sie etwas zum Sachverhalt beitragen können, melden Sie sich gerne bei der Polizeiinspektion Mainz 1.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen schriftlich oder telefonisch an

PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
06131 65-34150


www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 19:57

    POL-PDMZ: Verstoß Waffengesetz durch Jugendliche

    Nieder-Olm (ots) - Am 23.09.2025 gegen 18.25 Uhr meldete ein Passant drei Jugendliche in Nieder-Olm, welche auf offener Straße augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantieren würden. Die drei Personen im Alter von 15-17 Jahren konnten durch mehrere Streifen der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnte bei einem der Jugendlichen u.a. eine Softair-Pistole aufgefunden werden. Die Jugendlichen erwartet ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 16:56

    POL-PDMZ: Person führt Messer in Mainzer Straßenbahn mit sich.

    Mainz (ots) - Am Samstagmittag, den 13.09.2025 gegen 12:22 Uhr, wurde durch einen Fahrgast in einer Mainzer Straßenbahn ein 26-jähriger Mann gemeldet, der sichtbar ein Steakmesser in der Hand hielt. Kurz nach der Meldung verließ der Mann die Straßenbahn an einer Haltestelle im Ortsteil Mainz-Mombach und legte sich in einer nahegelegenen Bushaltestelle auf den Boden. Der Mann konnte hier durch die Polizeikräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren