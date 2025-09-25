Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Mainz (ots)

Eine bisher unbekannte Person hat in der Nacht vom 22.09.2025 auf den 23.09.2025 an fünf parkenden Fahrzeugen in der Gaustraße, Fahrtrichtung Am Gautor, die vorderen rechten Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Alle Fahrzeuge konnten somit nicht mehr genutzt werden. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf etwa 1200EUR geschätzt.

Daher bittet die Polizeiinspektion Mainz 1 um Ihre Mithilfe. Falls Sie etwas zum Sachverhalt beitragen können, melden Sie sich gerne bei der Polizeiinspektion Mainz 1.

