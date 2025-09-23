PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verstoß Waffengesetz durch Jugendliche

Nieder-Olm (ots)

Am 23.09.2025 gegen 18.25 Uhr meldete ein Passant drei Jugendliche in Nieder-Olm, welche auf offener Straße augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantieren würden. Die drei Personen im Alter von 15-17 Jahren konnten durch mehrere Streifen der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnte bei einem der Jugendlichen u.a. eine Softair-Pistole aufgefunden werden. Die Jugendlichen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Alle drei wurden den Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

