Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang

Mainz (ots)

Am Dienstag, dem 16.09.2025 gegen 21.09 Uhr kam es in der Waldthausenstraße in Mainz-Finthen zwischen den beiden Einfahrten zum Sertoriusring zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Beteiligt waren ein älterer silbergrauer Mercedes und ein schwarzen Golf.

Im Rahmen der Ermittlungen kamen erhebliche Zweifel am durch die Beteiligten vor Ort geschilderten Unfallhergang auf.

Aufgrund dessen sucht die Polizei nach unabhängigen Zeugen, insbesondere nach einer weiblichen Person in einem roten Kleinwagen, die sich an der Unfallstelle nach dem Wohlbefinden der Beteiligten erkundigt haben soll.

Sachdienliche Hinweise bitte an u.g. Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an

PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de
Tel.: 06131 6534350
www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

