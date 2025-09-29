PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Samstag (27.09.2024) zwischen 10:00 Uhr und 11:50 Uhr mutmaßlich beim Rangieren im Parkhaus P3 eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg einen Audi an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

