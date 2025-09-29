Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 81-Jähriger von Trickdieb bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein dreister Dieb hatte es am Samstag (27.09.2025) in Kirchheim am Neckar auf die Armbanduhr eines 81-Jährigen abgesehen. Der Senior war zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich Rathausstraße und Hauptstraße spazieren, als er von einem noch unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte legte dem 81-Jährigen Modeschmuck um das Handgelenk. Anschließend trennten sich die Wege der beiden wieder. Erst, als der Geschädigte zu Hause war, fiel auf, dass der Modeschmuck noch da war, seine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro aber fehlte.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07042 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell