Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 06.04.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am 05.04.2025, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bremer Heerstraße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: PKW aufgebrochen

Am 05.04.2025, zwischen 17.30 Uhr und 21.45 Uhr, schlugen unbek. Täter eine Seitenscheibe eines in der Straße Ulmengarten in Delmenhorst geparkten PKW Skoda ein. Aus dem Kofferraum wurden eine Motorradkombi, ein Motorradhelm und eine Jacke entwendet. Der Schaden wird auf 1850 Euro geschätzt.

Delmenhorst: PKW flüchtet vor der Polizei, verbotenes Kraftfahrzeugrennen / Zeugenaufruf

Am 06.04.2025, um 01.38 Uhr, sollte ein 33-jähriger PKW-Fahrer (aus Ganderkesee) in der Adelheider Straße in Delmenhorst von einer Zivilstreife der Polizei Delmenhorst angehalten werden. Der Mann gab in seinem leistungsstarken PKW Mercedes AMG C63 Vollgas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei flüchtete er mit ca. 200 km/h über die Adelheider Straße in Richtung stadteinwärts. Die weitere Flucht mit sehr stark überhöhter Geschwindigkeit führte über die Yorckstraße, den Ziethenweg bis in den Brendelweg, wo der PKW-Fahrer angehalten und kontrolliert werden konnte. Im Ziethenweg wurde während der Flucht ein PKW mit eingeschaltetem Abblendlicht auf dem rechten Parkstreifen (in Fahrtrichtung Brendelweg) festgestellt. Ob dieser dem flüchtenden PKW ausweichen musste, ist unbekannt.

Den Mercedes-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gem. § 315 d StGB.

Der unbekannte Fahrer des im Ziethenweg auf dem Parkstreifen mit eingeschaltetem Abblendlicht stehenden PKW wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

