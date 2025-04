Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 06.04.2025

Delmenhorst (ots)

Wardenburg - Benthullen

Brand

Am Samstag gegen 15.35 Uhr mussten alle Feuerwehren der Gemeinde Wardenburg zu einem Brand nach Benthullen ausrücken. Hier war es an der Böseler Straße auf einem Privatgrundstück zunächst zu einem Heckenbrand gekommen, der im weiteren Verlauf leicht auf ein Carport sowie Gebäudeteile übergriff. Die Feuerwehren bekamen den Brand zum Glück schnell unter Kontrolle, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Ursache des Brandes waren vermutlich private Arbeiten in dem Bereich. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Großenkneten

Verkehrsunfallflucht mit Verletzten

Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten streifte hier im Vorbeifahren mit seinem Pkw einen 48-jährigen Fahrradfahrer aus Großenkneten. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer flüchtete nach der Kollision rückwärts von der Unfallstelle und kollidierte nach ca. 250 Metern mit einer Verkehrsinsel. Hier wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Fahrzeugführer schlafend neben seinem Pkw angetroffen. Da Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung vorlagen, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie Unfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

