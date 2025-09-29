Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Einbruch im Washingtonring

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (27.09.2025) zwischen 12:15 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Washingtonring in Pattonville. Nachdem die Täter auf unbekannte Weise in das Treppenhaus gelangt waren, brachen sie die Wohnungstür auf. Im Innern der Wohnung öffneten und durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten Wertgegenstände in vierstelliger Höhe. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell