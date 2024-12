Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Wohngebäudes/Billigheim-Ingenheim, Madenburgstraße/Sonntag, 08.12.2024, 06:50 Uhr

Landau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei Landau ein brennendes Wohngebäude in der Madenburgstraße in Billigheim-Ingenheim gemeldet. Das Wohngebäude geriet dabei nahezu vollständig in Brand. Die beiden Bewohner, ein 60-Jähriger und 86-Jährige, mussten zunächst von der Feuerwehr aus dem ersten Stockwerk gerettet werden und befinden sich derzeit, mit voraussichtlich leichten Verletzungen, in medizinischer Behandlung. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, daher ist die Brandursache zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell