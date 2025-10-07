PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Donaustetten
B30 - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montagmorgen bei Donaustetten.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B30 in Richtung Ulm auf der linken Spur. Auf Höhe von Donaustetten erkannte sie wohl aus Unachtsamkeit zu spät, dass die vorausfahrenden Autos abbremsten. Sie fuhr auf den Audi einer 28-Jährigen auf. Der Audi drehte sich und touchierte hierbei einen Tesla. Die 45-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Ein Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Ein Abschleppdienst barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Tesla blieb fahrbereit. An ihm entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Am Audi und Mercedes wird der Schaden auf je 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B30 gesperrt und der Verkehr musste bis etwa 9 Uhr umgeleitet werden.

++++ 1928401

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren