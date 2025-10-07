Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Donaustetten

B30 - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montagmorgen bei Donaustetten.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B30 in Richtung Ulm auf der linken Spur. Auf Höhe von Donaustetten erkannte sie wohl aus Unachtsamkeit zu spät, dass die vorausfahrenden Autos abbremsten. Sie fuhr auf den Audi einer 28-Jährigen auf. Der Audi drehte sich und touchierte hierbei einen Tesla. Die 45-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Ein Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Ein Abschleppdienst barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Tesla blieb fahrbereit. An ihm entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Am Audi und Mercedes wird der Schaden auf je 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B30 gesperrt und der Verkehr musste bis etwa 9 Uhr umgeleitet werden.

