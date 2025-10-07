Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Dienstag hatte eine Frau in Bad Ditzenbach zu viel getrunken.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Dienstag gegen 1.45 Uhr eine 22-Jährige im Ortsteil Gosbach. Die fiel einer Polizeistreife bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Bahnhofstraße auf. Die Polizisten stellten bei ihr Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Die Frau musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol die 22-Jährige tatsächlich intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Frau erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Ihr Auto musste er stehen lassen.

