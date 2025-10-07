Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher ohne Beute auf und davon

Über das Wochenende suchte ein Unbekannter in Laupheim nach Brauchbarem.

Am Montagmittag entdeckte ein Zeuge die eingeschlagene Scheibe an einem Gebäude in der Ulmer Straße. Er rief die Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge muss ein Unbekannter zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 12 Uhr an dem Schulgebäude gewesen sein. Nachdem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte, ging er ins Innere. Dort suchte er in einem Seminarraum nach Brauchbarem. Er fand wohl nichts. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Die hat die Polizei gesichert. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

