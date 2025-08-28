PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(Schi) Am Donnerstag, den 28.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 12:57 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße Im Lehder Feld 1, 31036 Eime, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten roten Mercedes an der linken Frontschürze und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund vorliegender Spuren könnte es sich um ein weißes verursachendes Fahrzeug handeln.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zur flüchtigen Person geben können, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

