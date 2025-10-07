Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Am Steuer eingeschlafen

Am Montag verursachte ein 42-Jähriger in Ulm einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel in der Straße "Am Bleicher Hag" in Richtung Kienlesbergstraße. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach, übermannte ihn wohl ein Sekundenschlaf. Deshalb erkannte er nicht, dass der VW vor ihm bremste. Er krachte in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls schob es den VW Polo gegen einen vorausfahrenden VW Golf. Der Unfallverursacher verletzte sich beim Unfall leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Der Opel und der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg diese. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

