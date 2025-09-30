Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall und entfernt sich unerlaubt

Am Montag, 29. September 2025 gegen 15:57 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann ohne Wohnsitz in Deutschland mit seinem Sattelzug die B 214. Zeugen meldeten den Sattelzug, da dieser in auffälliger und gefährlicher Weise die B 214 befuhr, von der Fahrbahn abkam und Schaden an der Berme verursachte. Er konnte kontrolliert werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, auf richterliche Anordnung wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Wir bitten nun weitere Zeugen, welche den Sattelzug fahrenderweise beobachtet haben oder vielleicht durch die Fahrweise gefährdet wurden sich mit der Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Bushaltestelle beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitag, 26. September 2025 08:00 Uhr bis Montag, 29. September 2025 07:47 Uhr die Seitenscheiben einer Bushaltestelle an der Pariser Straße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Montag, 29. September 2025 gegen 06:46 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw die Straße In den Tagen, Fahrtrichtung Bergstrup. Hier muss der 61-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies sah ein 31-jähriger Visbeker zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 61-Jährigen auf. Beide wurden leicht verletzt, eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. September 2025 in der Zeit zwischen 09:50 Uhr bis 11:14 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Golf in grau, welcher an der Münsterstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. September 2025 in der Zeit zwischen 15:40 Uhr bis 17:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volvo V40 in grau, welcher an der Straße Pagenstertweg abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell