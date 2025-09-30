PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Opferstocktresor

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag, 28. September 2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 17:10 Uhr an einen Opferstocktresor einer Kirche im Schulweg, OT Kampe, und entwendeten mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes Münzgeld. Am Montag, 29. September 2025 gegen 13:21 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl aus dem Opferstock. Auch hier wurde mittels unbekanntem Hilfsmittel Bargeld aus dem Opferstock entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:43

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines Rasenmähers Am Freitag, 26. September 2025 gegen 15:50 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen Rasenmäher, welcher auf einem Grünstreifen an der Adlerstraße abgestellt worden war. Der 78-jährige Geschädigte hatte den Rasenmäher lediglich für 15 Minuten aus den Augen gelassen. Es entstand ein Schaden von rund 450,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:55

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fazit zum 46. Cloppenburger Cityfest Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta blickt zufrieden auf den Einsatzverlauf anlässlich des 46. Cloppenburger Cityfestes. Gemessen an der hohen Besucherzahl kam es nur vereinzelt zu veranstaltungstypischen und mitunter alkoholbedingten Straftaten. Im Ergebnis wurden bis Sonntagabend acht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren