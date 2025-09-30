Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Diebstahl aus Opferstocktresor
Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag, 28. September 2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 17:10 Uhr an einen Opferstocktresor einer Kirche im Schulweg, OT Kampe, und entwendeten mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes Münzgeld. Am Montag, 29. September 2025 gegen 13:21 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl aus dem Opferstock. Auch hier wurde mittels unbekanntem Hilfsmittel Bargeld aus dem Opferstock entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
