Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Rasenmähers

Am Freitag, 26. September 2025 gegen 15:50 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen Rasenmäher, welcher auf einem Grünstreifen an der Adlerstraße abgestellt worden war. Der 78-jährige Geschädigte hatte den Rasenmäher lediglich für 15 Minuten aus den Augen gelassen. Es entstand ein Schaden von rund 450,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss / Urkundenfälschung

Am Montag, 29. September 2025 gegen 23:25 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Wehrbleck mit seinem Pkw die Hansestraße, OT Schneiderkrug. Es stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren. Zudem hatte er nachträglich Zulassungssiegel angebracht. Der 45-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Montag, 29. September 2025 gegen 20:55 Uhr beschädigten unbekannte zunächst einen Briefkasten an einem Wohnobjekt in der Langenstraße, anschließend beschädigten sie einen dort geparkten BMW Mini. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - 27-jähriger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Am Dienstag, 30. September 2025 gegen 00:25 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei auf einen BMW, X-Reihe, aufmerksam, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Friesoyther Straße befuhr. Der Betroffene fuhr bei erlaubten 100 km/h mindestens 180 km/h und durchfuhr eine 70erZone mit mindestens 160 km/h. Der 27-Jährige konnte wenig später kontrolliert werden. Nach Toleranzabzug blieb eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 58 km/h.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten

Am Montag, 30. September 2025 gegen 05:55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Essen mit seinem Pkw die Beverner Straße in Richtung Essen und überquerte die Kreuzung B 68/Beverner Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 58-jährigen Mann aus Löningen, welcher die B 68 befuhr und beabsichtigte nach links abzubiegen. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige, seine 19-jährige Beifahrerin sowie der 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 30.000,00 Euro. Zudem wurde der Pkw einer 35-jährigen Frau aus Visbek beschädigt, welche nicht rechtzeitig ausweichen konnte und über die Trümmerteile fuhr.

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten

Am Montag, 29. September 2025 gegen 13:18 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Böseler Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigt nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Garrel. Durch den Aufprall wurden der 23-Jährige, sein 22-jähriger Mitfahrer, der 54-Jährige und sein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 25.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell