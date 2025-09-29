Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Scharrel - Brand in Einfamilienhaus

Am Sonntag, den 28.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gegen 10:55 Uhr zu einem Brand innerhalb der Werkstatt eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Scharrel alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein defektes Akku-Ladegerät für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehr, welche mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf den Wohnbereich verhindern. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 150000,- EUR.

