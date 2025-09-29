Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / Scharrel - Brand in Einfamilienhaus
Am Sonntag, den 28.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gegen 10:55 Uhr zu einem Brand innerhalb der Werkstatt eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Scharrel alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein defektes Akku-Ladegerät für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehr, welche mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf den Wohnbereich verhindern. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 150000,- EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell