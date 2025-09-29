PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Scharrel - Brand in Einfamilienhaus

Am Sonntag, den 28.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gegen 10:55 Uhr zu einem Brand innerhalb der Werkstatt eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Scharrel alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein defektes Akku-Ladegerät für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehr, welche mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf den Wohnbereich verhindern. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 150000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 17:23

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 27./28.09.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt i.V.m Verkehrsunfall Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit einem PKW die Straße Hörsten, kommt mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrzeugführer und sein 25-Jähriger Beifahrer werden dabei verletzt. Anschließend entfernt sich ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:43

    POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe, 28.09.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - -Fehlanzeige- Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren