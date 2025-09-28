POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe, 28.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek OT Erlte - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten minderjährigen Person Am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 17:50 Uhr, befuhr die 15-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße Erlte in Richtung Ahlhorner Straße. In einer dortigen S-Kurve kam ihr ein schwarzer PKW entgegen, welcher zu weit links fuhr, sodass die Pedelec-Fahrerin ausweichen musste. Dadurch stürzte die Pedelec-Fahrerin auf ...

