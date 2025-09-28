Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburger Cityfest - Samstag

Auch am Samstag, 27.09.2025, verlief das 46. Cloppenburger Cityfest friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Am Sonntag 28.09.2025 um 00:50 Uhr betrat ein 38-jähriger Cloppenburger ein Lokal am Rathausweg in Cloppenburg und schlug einem Mitarbeiter ohne erkennbaren Grund ins Gesicht. Als eine weitere Person schlichten wollte, wurde auch diese Person durch den 38-jährigen geschlagen. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für das Cityfest.

Gegen 02:45 Uhr soll es vor einer Bank an der Einmündung Mühlenstraße / Lange Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Garrelers gekommen sein. Dieser gab an, er sei aus einer Gruppe heraus von ihm unbekannten Personen geschlagen worden. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Körperverletzung ist es zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr im Bereich "Altes Stadttor / Bürgermeister-Heukamp-Straße" gekommen. Als ein Ehepaar auf dem Heimweg vom Cityfest versucht einen Streit unter Mitgliedern einer Personengruppe zu schlichten, kommt es aus der Gruppe heraus zu körperlicher Gewalt gegen das Ehepaar. Beide werden hierdurch leicht verletzt. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Cloppenburg nach Zeugen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungsserie

Am 27.09.2025 ab ca. 05:00 Uhr melden mehrere Anwohner der Eisenbahnstraße in Cloppenburg, dass eine männliche Person beim Vorbeigehen diverse geparkte PKW durch Abtreten der Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung kann im Nahbereich ein stark alkoholisierter 26-jähriger angetroffen werden, der als Verursacher in Betracht kommt. Da der 26-jährige keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung erhoben. Zum Berichtszeitpunkt bislang sind neun beschädigte PKW bekannt geworden, wobei ein geschätzter Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden ist. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 27.09.2025, gegen 04:15 Uhr befährt ein 20-jähriger aus Wallenhorst mit einem PKW die Linderner Straße in Fahrtrichtung Lindern und kommt dabei nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallt gegen ein Straßenschild und beschädigt außerdem einen Baum. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum 26.09.2025, 20:00 Uhr bis 27.09.2025, 10:00 Uhr wurde ein auf einem Parkstreifen an der Straße "Landwehr" in Cloppenburg abgestellter PKW vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrrad beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

