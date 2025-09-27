Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 27.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburger Cityfest - Freitag

Auch am Freitag, 26.09.2025, verlief das 46. Cloppenburger Cityfest friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Bei teilweise starkem Niederschlag wurden der Polizei lediglich eine Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen aus Emstek angezeigt. Nach einem Streitgespräch wurde er vom einem 23-jährigen aus Cloppenburg ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Weiterhin wurde eine alkoholisierte 17-jährige Molbergerin auffällig, indem sie sich weigerte ein Lokal zu verlassen und die Rechnung zu bezahlen. Im weiteren Verlauf kam es dann von ihrer Seite noch zu Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Die Erziehungsberechtigten der 17-jährigen wurden informiert.

Lastrup Hemmelte - Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch 24.09.2025 zwischen 18 und 20 Uhr kam es im Lastruper Ortsteil Hemmelte im Be-reich der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein ehemaliges Ladengeschäft sowie in ein auf dem-selben Grundstück abgestellten Verkaufswagen. Aus dem Geschäft und aus dem Verkaufswagen wurden diverse Gegenstände entwendet.

Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar.

Zeugen werden gebeten sich unter 04472 932860 mit der Polizei Lastrup in Verbindung zu setzen.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag 27.09.2025 gegen 00:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Essener öffentlichen Straßen in Essen mit seinem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag 26.09.2025 gegen 08:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Molbergerin die Lastruper Straße von Molbergen in Richtung Lastrup mit einem Kraftomnibus. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 35-jährigen aus Lastrup. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 20000 Euro.

Lindern - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 26.09.2025 im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr kam es in Lindern, Lienersche Straße an der dortigen Automatentankstelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Rahmen eines missglückten Tankvorgangs eine Zapfsäule und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 05957 967790 mit der Polizei in Lindern in Verbindung zu setzen.

