Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 26.09.2025, um 17:28 Uhr, ist eine 85-jährige Fahrradfahrerin aus Ostrhauderfehn mit einem PKW zusammengestoßen, welcher aus dem Langholter Weg auf die Hauptstraße einbiegen wollten. Die Fahrradfahrerin war zuvor auf dem an der Hauptstraße angrenzenden Fahrradweg unterwegs und wurde im Einmündungsbereich von dem 45-jährigen Mann aus Ramsloh übersehen. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Kraftfahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung von 0,49 Promille festgestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung war die Entnahme eine Blutprobe erforderlich. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

