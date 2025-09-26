Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Unnötig Lärm verursacht

Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurden in den Abendstunden zwei 20-jährige PKW-Führer aus Vechta in der Großen Straße und Lohner Straße kontrolliert. Diese hatten unabhängig voneinander zuvor mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursacht, der vermeidbar gewesen wäre. Gegen die Vechtaer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Bäume auf Spielplatz beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 10.09.2025 bis Sonntag, den 14.09.2025, beschädigten unbekannte Täter zwei Bäume auf einem Spielplatz an der Christoph-Bernhard-Straße. Der Schaden wurde durch die Stadt Lohne auf ca. 1000,- EUR geschätzt. In den gleichen Zeitraum könnte das Anbringen von Farbschmierereien auf einem Spielgerüst an gleicher Stelle fallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Visbek - PKW beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag, den 25.09.2025 (22:00 Uhr) bis Freitag, den 26.09.2025 (01:10 Uhr) brachen unbekannte Täter den Tankdeckel eines abgestellten PKWs auf einem Parkplatz an der Straße Endel auf. Zudem wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 23.09.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr einen geparkten PKW VW Golf Kombi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rechterfelder Straße. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Diebstahl aus Transporter

Am Donnerstag, den 25.09.2025, zerstörte ein unbekannter Täter zwischen 18:10 Uhr und 19:10 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Transporters auf dem Parkplatz Nord des Bergsees an der Steinfelder Straße. Aus dem Innenraum wurde ein Rucksack entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

