Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Grundschulen des Landkreises mit Malbüchern ausgestattet

POL-CLP: Cloppenburg - Grundschulen des Landkreises mit Malbüchern ausgestattet
Cloppenburg/Vechta (ots)

Der Beginn des neuen Schuljahres bedeutet auch immer eine aktuelle Auflage des Verkehrsmalbuchs der Kreisverkehrswacht Cloppenburg e.V. In Kooperation mit dem Verlag Simon werden jährlich alle Schulanfänger an den Grundschulen des Landkreises mit den Malbüchern ausgestattet. "Die Kinder werden zunehmend unsicherer im Straßenverkehr", berichten die Verkehrssicherheitsberaterinnen Anne Alfers und Marina Gunz. "Daher ist das Verkehrsmalbuch gerade für die Kleinsten ein geeignetes Medium, um sich kreativ mit dem Thema Straßenverkehr auseinanderzusetzen."

Achim Wach von der Verkehrswacht Cloppenburg erklärt: "Wir sind dankbar für alle Inserenten, die es ermöglichen, hiermit den Verkehrsunterricht an den Grundschulen zu unterstützen". Auch aktuelle Themen wie z.B. das wichtige Thema "Sichtbarkeit" zu Beginn der dunklen Jahreszeit und auch besonders Elterntaxis werden behandelt. Täglich lassen sich lange Schlangen vor den Schulen feststellen. Das Durchfahren von Fahrradstraßen, Parken in Verbotszonen, riskante Wendemanöver - all dies führt regelmäßig zum Verkehrschaos. Oftmals meinen es die Eltern nur gut, allerdings gefährdet dieses Verhalten alle Kinder auf ihrem Weg zur Schule - die eigenen Kinder natürlich inbegriffen.

Anne Alfers und Marina Gunz erklären den Eltern regelmäßig: "Die Kinder lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr nicht auf der Rücksitzbank im Auto. Erst wenn sie den Straßenverkehr aktiv erleben dürfen, täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, dann entwickeln sie sich zu selbstständigen und sicheren Verkehrsteilnehmern."

Natürlich haben sie Verständnis für die Sorgen der Eltern, aber im Bereich der meisten Schulen gibt es mittlerweile sogenannte Hol- und Bringzonen. "Wir werden auf Anfrage der Schulen gern nochmal im Rahmen des Mobilitätsunterrichts in die Klassen kommen und genau diese sicheren Schulwege von den Hol- und Bringzonen zusammen mit den Kindern üben.", sagen die Polizistinnen. Am Ende haben alle ein gemeinsames Ziel: Am Ende des Tages gesund Zuhause ankommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

