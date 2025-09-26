Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Asia-Restaurant

Am Donnerstag, den 25.09.2025, begaben sich zwei unbekannte Täter gegen 20:10 Uhr in ein Asia-Restaurant in der Kirchstraße. Ein Mann ließ in der Folge eine Zeitung hinter den Bedien-Tresen fallen. Beim Nachfassen griff er nach einem Portemonnaie der Bedienung und verließ danach fluchtartig zusammen mit seiner weiblichen Begleitung das Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen die beiden Personen mit einem BMW X5 in grau und polnischer Zulassung vom Tatort. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Männlicher Täter:

- Ca. 40 Jahre - Schlanke Statur - Kurze Hose - Cappy - Badesandalen Weibliche Täterin: - Ca. 35 Jahre - Schlanke Statur - Sportliche Kleidung - Lange, blonde Haare - Auffällig lange Wimpern

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Bösel - Brand bei einer Firma für Kunststofftechnik

Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bösel aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb an der Glaßdorfer Straße alarmiert. Bei der Produktion kam es zu einem Kleinbrand in einer Vakuumformmaschine. Dieser konnte bereits durch Mitarbeitende gelöscht werden, die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Saterland / Scharrel - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 25.09.2025, befuhr ein 34-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland die Hauptstraße in Scharrel in Fahrtrichtung Ortskern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen geparkten PKW am Fahrbahnrand auf. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren PKW geschoben. Aufgrund eines automatisiert abgesetzten Notrufs wurde von einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen ausgegangen, weswegen neben dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel mit 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle beordert wurde. Diese musste jedoch nicht eingreifen. Der 34-jährige PKW-Führer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 40000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell