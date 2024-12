LPI-SHL: Drifter erwarten Bußgeld

Wasungen (ots) - Sonntagabend gegen 19:40 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Straße " Am Alten Graben" in Wasungen in Brand. Es entstand Sachschaden an dem einen sowie einem weiteren danebenstehenden Container von insgesamt etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich ...

