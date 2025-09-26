POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Friedlicher Beginn des 46. Cityfestes

Das 46. Cloppenburger Cityfest begann am Abend und in der Nacht des 25.09.2025 aus Sicht der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erwartungsgemäß friedlich. Bei guten Witterungsbedingungen trafen sich tausende Besucherinnern und Besucher in den Straßen der Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nur zu wenigen veranstaltungstypischen Vorkommnissen. Eine männliche Person musste aufgrund eines nicht nachgekommenen Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Zuvor war es zu Streitigkeiten gekommen. Des Weiteren wurde der Diebstahl einer Handtasche angezeigt. Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei wieder verstärkt vor Ort Präsenz zeigen.

Garrel - Fußgänger übersieht Motorradfahrer

Am Donnerstag, den 25.09.2025, schob ein 52-jähriger Mann aus Garrel sein Fahrrad über die Industriestraße und übersah hierbei einen in Richtung Ortskern fahrenden 55-jährigen Motorradfahrer aus Garrel. Der Motorradfahrer versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte beim Ausweichmanöver allerdings mit dem Fußgänger und stürzte. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt, der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Lastrup - Fensterscheiben von Stallgebäude beschädigt

In der Zeit von Dienstag, den 23.09.2025 bis Mittwoch, den 24.09.2025, beschädigten unbekannte Täter 20 Fensterscheiben einer Schweinemastanlage am Moordamm in Lastrup. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, den 25.09.2025, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 18:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz des Kurt-Schmücker-Platzes abgestellten PKW Hyundai Kona. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen (Oldb) - PKW-Führer verunfallt alleinbeteiligt und flüchtet

Am Mittwoch, den 24.09.2025, befuhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Lastrup die Lastruper Straße in Fahrtrichtung Essen. In einer S-Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte in der Folge einige Sträucher und Bäume. Im Anschluss wendete er seinen PKW und fuhr in Fahrtrichtung Lastrup davon. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und der Polizei den Sachverhalt übermitteln. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellte sich neben einem stark beschädigten PKW eine Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer heraus (0,93 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

