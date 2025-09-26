PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen / OT Altenbunnen - Spaziergängerin ausgeraubt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurde eine 45-jährige Frau im Bereich Löningen / Altenbunnen Opfer eines Raubes. Nach bisherigem Ermittlungsstand machte sie gegen 19:30 Uhr einen Spaziergang mit ihrem jungen Hund entlang der Löninger Straße zwischen Altenbunnen und Löningen. Auf Höhe der Einmündung "Zum Hauk" - dortige Bushaltestelle - bog sie nach Süden in einen Weg entlang eines Waldstückes ein. Als sich die Frau weiter zwischen dem Waldstück und Feldern befand, vernahm sie plötzlich hinter sich zwei Männer, die ein Rad zwischen sich schoben.

Einer der unbekannten Täter näherte sich und entriss ihr unvermittelt das Smartphone, welches sie in der Hand hielt. In der Folge wurde sie geschubst und fiel zu Boden. Hier entfernten ihr die unbekannten Täter zusätzlich die Smartwatch vom Handgelenk.

Danach entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht, die getragene Brille wurde beschädigt.

Die Frau begab sich im Anschluss zur nahe gelegenen Wohnanschrift und verständigte von hier aus die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnisse.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

   -	Männlich -	Ca. 20 bis 25 Jahre alt -	Ca. 1,80 m -	Schmale Statur
-	Dunkle Haare -	Kurzer dunkler Bart -	Dunkler Kapuzenpullover -	 
Helle Jogginghose mit einem Loch am Gesäß

Zweite Person:

   -	Männlich -	Ca. 20-25 Jahre alt -	Ca. 1,70 m -	Korpulente Statur 
mit starkem Bauchansatz -	Oversized Jeansjacke / Ärmel aufgekrempelt 
-	Trug eine auffällig goldfarbene dünne Brille

Zudem könnten sich die beiden Personen zuvor in russischer Sprache unterhalten haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta um Zeugenhinweise. Wer hat die beschriebenen Personen am 25.09.2025, vor und nach 19:30 Uhr im Bereich der Löninger Straße gesehen. Die Personen könnten sich zuvor auch in der Bushaltestelle Löninger Straße / Zum Hauk aufgehalten haben. Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:44

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Unnötig Lärm verursacht Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurden in den Abendstunden zwei 20-jährige PKW-Führer aus Vechta in der Großen Straße und Lohner Straße kontrolliert. Diese hatten unabhängig voneinander zuvor mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursacht, der vermeidbar gewesen wäre. Gegen die Vechtaer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl aus Asia-Restaurant Am Donnerstag, den 25.09.2025, begaben sich zwei unbekannte Täter gegen 20:10 Uhr in ein Asia-Restaurant in der Kirchstraße. Ein Mann ließ in der Folge eine Zeitung hinter den Bedien-Tresen fallen. Beim Nachfassen griff er nach einem Portemonnaie der Bedienung und verließ danach fluchtartig zusammen mit seiner weiblichen Begleitung das Restaurant. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:41

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Friedlicher Beginn des 46. Cityfestes Das 46. Cloppenburger Cityfest begann am Abend und in der Nacht des 25.09.2025 aus Sicht der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erwartungsgemäß friedlich. Bei guten Witterungsbedingungen trafen sich tausende Besucherinnern und Besucher in den Straßen der Innenstadt. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren