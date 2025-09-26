Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen / OT Altenbunnen - Spaziergängerin ausgeraubt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurde eine 45-jährige Frau im Bereich Löningen / Altenbunnen Opfer eines Raubes. Nach bisherigem Ermittlungsstand machte sie gegen 19:30 Uhr einen Spaziergang mit ihrem jungen Hund entlang der Löninger Straße zwischen Altenbunnen und Löningen. Auf Höhe der Einmündung "Zum Hauk" - dortige Bushaltestelle - bog sie nach Süden in einen Weg entlang eines Waldstückes ein. Als sich die Frau weiter zwischen dem Waldstück und Feldern befand, vernahm sie plötzlich hinter sich zwei Männer, die ein Rad zwischen sich schoben.

Einer der unbekannten Täter näherte sich und entriss ihr unvermittelt das Smartphone, welches sie in der Hand hielt. In der Folge wurde sie geschubst und fiel zu Boden. Hier entfernten ihr die unbekannten Täter zusätzlich die Smartwatch vom Handgelenk.

Danach entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht, die getragene Brille wurde beschädigt.

Die Frau begab sich im Anschluss zur nahe gelegenen Wohnanschrift und verständigte von hier aus die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnisse.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

- Männlich - Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Ca. 1,80 m - Schmale Statur - Dunkle Haare - Kurzer dunkler Bart - Dunkler Kapuzenpullover - Helle Jogginghose mit einem Loch am Gesäß

Zweite Person:

- Männlich - Ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 1,70 m - Korpulente Statur mit starkem Bauchansatz - Oversized Jeansjacke / Ärmel aufgekrempelt - Trug eine auffällig goldfarbene dünne Brille

Zudem könnten sich die beiden Personen zuvor in russischer Sprache unterhalten haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta um Zeugenhinweise. Wer hat die beschriebenen Personen am 25.09.2025, vor und nach 19:30 Uhr im Bereich der Löninger Straße gesehen. Die Personen könnten sich zuvor auch in der Bushaltestelle Löninger Straße / Zum Hauk aufgehalten haben. Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell