Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek OT Erlte - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten minderjährigen Person Am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 17:50 Uhr, befuhr die 15-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße Erlte in Richtung Ahlhorner Straße. In einer dortigen S-Kurve kam ihr ein schwarzer PKW entgegen, welcher zu weit links fuhr, sodass die Pedelec-Fahrerin ausweichen musste. Dadurch stürzte die Pedelec-Fahrerin auf den Kopf und verletzte sich. Anschließend kam es zu keinem Personalienaustausch der beteiligen Personen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
