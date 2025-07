POL Schwaben Nord: 1390 - Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Samstag (26.07.2025) kam es am Autobahnsee zu einem Badeunfall. Ein Mann wurde dabei verletzt. Gegen 19.00 Uhr befand sich ein 23-Jähriger zusammen mit mehreren Bekannten am Autobahnsee. Der Mann badete in dem See und ging nach bisherigem Stand unvermittelt unter. Seine Begleiter reagierten und kamen dem Mann zur Hilfe. Sie brachten den 23-Jährigen ans Ufer, wo sie ihn schließlich - ...

mehr