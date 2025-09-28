Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 27./28.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt i.V.m Verkehrsunfall

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit einem PKW die Straße Hörsten, kommt mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrzeugführer und sein 25-Jähriger Beifahrer werden dabei verletzt. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer zunächst vom Verkehrsunfallort und erscheint nach 20 Minuten wieder vor Ort. Es stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille beim Fahrzeugführer. Eine Blutprobe wird im Krankenhaus Damme durchgeführt.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 20:05 Uhr, befuhr ein 29- jähriger mit seinem Pkw die Hunteburger Straße in Damme. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ein freiwilliger Vortest wurde verweigert, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am 28.09.2025 gegen 04:10 Uhr festgestellt werden, dass der 32- jährige Fahrzeugführer aus Holdorf seinen Pkw den öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall i.V.m. Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 28.09.2025, kam es auf der Münsterstraße auf Höhe der Hausnummer 74 zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Lohne befuhr die Münsterstraße stadtauswärts und stieß mit seinem PKW gegen einen in einer Parkbucht rechtsseitig der Fahrbahn geparkten PKW zusammen. Durch den Aufprall wurde der abgeparkte PKW nach vorne gegen die Fensterscheibe eines Geschäfts geschleudert. Der PKW des 29-Jährigen überschlug sich, prallte gegen einen Lichtmast und eine Steinmauer und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Passanten halfen dem leicht verletzten Fahrzeugführer sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,24 Promille festgestellt werden. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell