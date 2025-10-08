Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Rettungshund findet Vermissten

Am Dienstag suchten Einsatzkräfte bei Schnürpflingen nach einem vermissten 87-Jährigen.

Am Dienstagabend meldeten Angehörige einen 87-Jährigen aus Schnürpflingen als vermisst. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndeten zahlreiche Einsatzkräfte und Einwohner von Schnürpflingen nach dem Mann. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Suchhunde zum Einsatz. Kurz vor Mitternacht fand ein Rettungshund der Feuerwehr Ulm den Vermissten in einem Waldstück nahe des Steinenbach, etwa einen Kilometer südwestlich von Schnürpflingen. Der Senior befand sich nach einem Sturz in hilfloser Lage. Der Mann kam vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

