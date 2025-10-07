Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Drei Autos gestohlen

In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte in Laupheim gleich drei Fahrzeuge. Darunter ein hochwertiger Porsche, ein Audi und ein Mercedes.

Ein roter Porsche Panamera GTS stand in der Nacht zum Dienstag in einer Hofeinfahrt in der Konrad-Zuse-Straße. Der Sportwagen mit BC-Kennzeichen parkte unter einem Carport und war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr gelang es Unbekannten, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise die Diebe mit Fahrzeug wegfahren konnten, ist noch unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich bei dem Besitzer. Das Auto hat einen Wert von über 60.000 Euro.

In der gleichen Nacht fanden noch zwei weitere Diebstähle von Fahrzeugen statt. Zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 4 Uhr wurde ein weißer Audi Q7 mit NU-Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand in der Helmholtzstraße und war verschlossen unter einem Carport geparkt. Zwischen 19.45 Uhr und 6.45 Uhr hatten es die Diebe auf einen schwarzen Mercedes C200 mit BC-Kennzeichen abgesehen. Auch dieses Fahrzeug parkte verschlossen in der Otto-Lilienthal-Straße in einem Hofraum eines Wohngebäudes. Beide Autos haben einen Wert von rund 55.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in allen Fällen wegen schweren Diebstahls. Sie prüft Tatzusammenhänge und sucht nach den Tätern sowie den Fahrzeugen. Möglicherweise kundschafteten die Unbekannten zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Kriminalpolizei Ulm um Hinweise unter Tel. 0731/188-0.

